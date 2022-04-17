Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве за сутки госпитализировали 129 пациентов с коронавирусом. На ИВЛ находятся 100 пациентов, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего за минувшие 24 часа в городе выявлено 603 новых случая коронавируса. От последствий COVID-19 скончались 19 пациентов, выздоровели 797. Всего от инфекции вылечились более 2,5 миллиона москвичей.

Ранее сообщалось, что в Москве сохранят бесплатное ПЦР-тестирование для людей с признаками заболевания COVID-19. Если у жителя Москвы нет симптомов заболевания, но он хочет пройти ПЦР-тестирование, сделать это можно в городских поликлиниках, но платно.

