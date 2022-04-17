Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за сутки госпитализировали 1 454 пациентов с коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Данный показатель на 50,3% меньше, чем днем ранее. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 10 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 72 регионах, без изменений – в 3 субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 16 496 человек с ранее диагностированным коронавирусом, что на 13,2% меньше по сравнению с 16 апреля 2022 года.

Также за последние 24 часа подтверждены 10 263 новых случая COVID-19. За сутки умерло 233 заболевших.

По словам вирусолога Павла Волчкова, резкий подъем заболеваемости коронавирусом в Китае может стать фактором, который продлит пандемию COVID-19 в мире. В частности, опасность представляет вероятная мутация вируса.