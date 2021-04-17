Сильные осадки и ветер прогнозируются в ряде регионов РФ в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Непогода прогнозируется в ряде российских регионов в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным синоптика, опасная погода установится в Красноярском крае. В частности, на севере региона будет дуть сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду.

"В центральных районах – сильные осадки в виде снега, мокрого снега и также ветер до 25 метров в секунду", – сказал метеоролог.

В интервью ТАСС он сообщил, что ненастная погода также прогнозируется на юге страны. По данным Гидрометцентра, в Краснодарском крае, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и на западе Ставропольского края в субботу и воскресенье, 17 и 18 апреля, пройдут сильные дожди и прогремят грозы.

"Грозы будут уже вполне настоящие, весенние", – заключил метеоролог.

В свою очередь, погода в Москве испортился к началу следующей недели. Ко вторнику дневная температура воздуха в столице понизится до 10 градусов тепла.

Кроме того, москвичей предупредили о дожде с примесью мокрого снега. Сообщалось, что в понедельник, 19 апреля, минимальная температура воздуха в Москве составит плюс 5–7 градусов.