Синоптик предупредил москвичей об окончании летней погоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Летняя погода покинет Москву в выходные. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
Метеоролог пояснил, что погода постепенно вернется к своим климатическим значениям.
"В выходные погода еще теплая, но покажется, что ух как сильно похолодало – в субботу днем максимальные значения будут 17–19 градусов, в воскресенье уже – 13–15 градусов", – заявил Вильфанд.
Он рассказал, что в начале следующей недели температура ночью составит от +1 до +6. При этом ко вторнику воздух прогреется до 10 градусов тепла.
Как отметил Вильфанд, похолодание будет сопровождаться небольшими осадками.
"Переменная облачность – солнышко будет проглядывать, но все-таки уже будет местами и кратковременный дождь", – заключил синоптик.
Ранее москвичей предупредили о возвращении ночных заморозков. Как объясняла заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, похолодание принесет скандинавский циклон, который вытеснит теплые антициклоны.
До этого жителям Москвы расказали о порывистом ветре. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе с утра пятницы, 16 апреля, до вечера субботы, 17 апреля.
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
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