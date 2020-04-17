Совфед запретил продавать алкоголь в барах в жилых домах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Совет Федерации одобрил закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах площадью менее 20 квадратных метров, размещенных в зданиях многоквартирных домов. Также запрет распространяется на торговлю спиртным на прилегающих к ним территориях.

Согласно закону, региональные власти наделяются правом полного запрета продажи алкоголя в объектах общепита в жилых домах. Также они вправе увеличивать минимально возможную площадь таких заведений.

Ранее соответствующий закон одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Сообщалось, что такая инициатива была введена в связи с многочисленными запросами граждан, жалующихся на нарушение общественного порядка во дворах и на детских площадках.

Уточнялось, что население негативно относится к размещению подобных заведений в зонах жилой застройки.