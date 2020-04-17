В России запретили продажу алкоголя в малых барах в жилых домах

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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому запрещается продавать алкоголь в малых барах, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях.

Отмечается, что речь идет об объектах общепита, площадь которых составляет менее 20 квадратных метров.

Согласно закону, региональные власти также наделяются правом полного запрета торговли алкогольной продукцией в жилых домах, передает РИА Новости.

Уточнялось, что население регионов негативно высказывалось о размещении кафе и баров в зонах жилой застройки. Подобную меру ввели из-за того, что граждане часто жаловались на нарушение общественного порядка во дворах таких домов и на детских площадках.

Соответствующий закон вступает в законную силу спустя 10 дней после его официального размещения.

Ранее эксперт рассказал, кто должен регулировать запрет торговли алкоголем в жилых домах. Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявлял, что все ограничительные меры по данному вопросу должны решаться на муниципальном уровне.