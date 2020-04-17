Благодатный огонь передадут в Москву бесконтактным способом

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, что Благодатный огонь будет передан российской религиозной делегации бесконтактным способом, сообщает Агентство "Москва".
Он отметил, что члены делегации не будут выходить из самолета, а огонь будет доставлен к самолету так, чтобы люди не сближались друг с другом.
"Конечно, мы ждем, что привезут Благодатный огонь. Отправится самолет, наша делегация не будет выходить из самолета, чтобы не нарушать карантинных мер, огонь будет бесконтактно доставлен к самолету, и потом огонь будет доставлен в храм Христа Спасителя", – рассказал Легойда.
В то же время он отметил, что ситуация с доставкой сакрального атрибута преддверия Пасхи пока остается неопределенной.
Ранее стало известно, что Благодатный огонь привезут в Москву представители Фонда Андрея Первозванного. В учреждении отметили, что его передача другим храмам состоится лишь после снятия мер по борьбе с распространением коронавируса.
Схождение Благодатного огня является важнейшим элементом приготовлений к празднованию Пасхи. Его выносят из Гроба Господня на особом богослужении в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.
Ранее стало известно, что церемония схождения в этом году состоится с ограниченным количеством участников. Лишь 10 человек смогут стать свидетелями сакрального действия. В то же время схождение Благодатного огня можно будет увидеть благодаря организации онлайн-трансляции.
Схождение Благодатного огня покажут в Сети
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