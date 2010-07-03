В Гидрометцентре озвучили прогноз погоды на лето

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Синоптики прогнозируют теплое лето в России в 2019 году. Температура будет держаться в пределах нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
В конце апреля на европейской части страны установится сухая погода, отметил он. Вильфанд пояснил, что в этом месяце в Москве выпало порядка 20 процентов осадков. По его словам, это очень мало.
"Погоду в европейской части России определяет мощный антициклон. Апрель, вероятно, будет засушливым", – цитирует синоптика ТАСС.
В ближайшие дни в столице воздух прогреется до 15 градусов. До выходных ночные показатели будут близки к нулю, но в субботу и воскресенье поднимутся до 1–6 градусов со знаком плюс. Днем 20 апреля прогнозируют 12 градусов, 21 апреля – 10–15, 22-го – 15–17 градусов, уточнил Вильфанд.
Ранее он дал рекомендации по местам отдыха на майских праздниках. По его мнению, лучше всего для пляжного отдыха подойдут Мальдивы. С той же целью можно посетить юго-восток Азии, но там ожидаются кратковременные дожди. Комфортно будет и на Багамских островах, а для экскурсионного отдыха научный руководитель Гидрометцентра посоветовал Среднюю Азию.
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