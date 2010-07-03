Садоводы рассказали, когда высаживать раннюю рассаду

Высаживать раннюю рассаду в столичном регионе при теплой погоде можно будет в середине апреля. Об этом рассказал председатель московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" Юрий Шалыганов.
"Если погода в течение 10 дней будет такая же, как сейчас, то земля быстрее отойдет и можно будет высаживать раннюю рассаду, а от заморозков можно укрывать", – цитирует его Агентство "Москва".
Шалыганов уточнил, что массовый сезон начнется в конце апреля, а на майские праздники садоводы традиционно занимаются высадкой. "Если будет погода очень теплая, то, может, сезон начнется и раньше", – отметил он.
Огурцы и перцы можно будет скоро высаживать в теплице, добавил председатель регионального отделения Союза садоводов. Томаты следует высаживать немного позже – в двадцатых числах апреля, заключил он.
В конце марта глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что из-за возможных заморозков в европейской части России жителям столичного региона не рекомендуется заниматься огородными посадками в майские праздники. Он пояснил, что в течение каждого третьего года в 33% случаев в первой декаде мая бывают заморозки. Вместе с тем Вильфанд сказал, что прогноз среднемесячной температуры на европейской части будет около или чуть выше нормы.
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