Жителям столицы пообещали температуру на 5 градусов выше нормы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура в Москве превысит климатическую норму на 5 градусов в воскресенье, 17 марта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря чему осадки маловероятны, солнечная погода будет чередоваться с облачной", – объяснил синоптик.

Он подчеркнул, что столбики термометров днем покажут от 5 до 7 градусов выше нуля, в Подмосковье температура составит плюс 3–8 градусов. Ветер прогнозируется южный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление окажется на уровне 747 миллиметров ртутного столба.

Как ранее сообщал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, суббота, 16 марта, стала самым теплым днем в Москве с начала текущего года. Температура поднялась до 8 градусов. В столице значения превысили температуру, установленную 15 марта, на 1,7 градуса.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что говорить о том, что в Москву пришла метеорологическая весна, неправильно, так как подобного понятия не существует. По его словам, весна определяется целым рядом факторов, которые будут отличаться в зависимости от региона. Эксперт подчеркнул, что неправильно считать критерием начала весны устойчивый переход температуры через ноль.



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