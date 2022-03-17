"Техноград" на ВДНХ запускает новый онлайн-курс для предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ запускает онлайн-курс для предпринимателей, на котором они смогут освоить soft skills. Для участников подготовили тренинги по управлению командой, продуктивной коммуникации и выступлению перед публикой, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что мероприятие будет проходить с 17 марта по 7 апреля.

"В первую очередь он предназначен для руководителей компаний, но присоединиться могут все желающие. Слушатели узнают, как развить лидерские качества, набрать штат и мотивировать сотрудников. Обучение бесплатное, для участия нужно предварительно зарегистрироваться", – рассказала Сергунина.

В материале говорится, что курс "Ключевые soft-навыки для успешного бизнеса" состоит из четырех вебинаров. Занятия начинаются в 17:00. По окончании обучения участники получат электронный сертификат.

Первый вебинар пройдет 17 марта. На нем участникам расскажут, как развить предпринимательское мышление, предвидеть потребности покупателей и создавать новые продукты.

24 марта пройдет второе занятие, на котором группа разберет стили менеджмента, сформулированные писателем и бизнес-консультантом Ицхаком Адизесом.

На заключительных занятиях участники узнают о продуктивной коммуникации с партнерами, сотрудниками и клиентами.

Ранее центр занятости "Моя карьера" подготовил для москвичей видеоуроки по поиску работы и саморазвитию. Они касаются вопросов мотивации при построении карьеры, смены профессии и постановки приоритетов. Занятия опубликованы на сайте учреждения и адаптированы для людей с нарушениями слуха.