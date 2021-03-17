Правительство до 1 июля примет решение о судьбе льготной ипотеки

18:10
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Решение о дальнейшей судьбе программы льготной ипотеки будет принято до 1 июля, в настоящий момент правительство рассматривает возможность ее продления и расширения на семьи с детьми, рассказал глава Минфина Антон Силуанов.
"Сейчас рассматриваются различные варианты: пролонгация этой программы на более длительные сроки, особый упор этой программы на социальный аспект, возможно, расширение на семьи с детьми, поддержка через льготную ипотеку индивидуального жилищного строительства", – заявил Силуанов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
Он отметил, что кабмин прорабатывает несколько вариантов развития программы.
"До 1 июля, когда заканчивается эта программа, точнее даже раньше, примем все эти решения по дальнейшим действиям правительства в этом направлении", – уточнил министр.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что сроки и параметры продления программы льготной ипотеки на данный момент не определены. По его словам, решение будет приниматься ближе к июлю текущего года.
По данным экспертов, в продлении программы льготной ипотеки больше всего нуждаются Архангельская, Астраханская, Омская, Челябинская, Саратовская и Тамбовская области.
Программу льготной ипотеки под 6,5% продлили до 1 июля 2021 года
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