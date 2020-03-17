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Общество

20:10

Кандидат на пост лидера ХДС Фридрих Мерц заболел коронавирусом

общество за рубежом

Фото: AP/Michael Kappeler/dpa via AP

Кандидат на пост председателя правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Мерц рассказал, что в воскресенье сдал анализы на наличие у него коронавируса, которые показали положительный результат. По его словам, теперь до конца следующей недели он будет находиться на домашнем карантине.

"К счастью, у меня есть только легкие и средние симптомы, все встречи отменены. Я неукоснительно следую указаниям департамента здравоохранения", – написал политик.

По последним данным, новым типом коронавируса в Германии заразилось свыше 8,5 тысячи человек, скончались 23 человека. Больше всего зараженных находятся в Вестфалии, Баварии и Баден-Вюртемберге.

Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая. Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.

Количество случаев в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек. В России заразились новым коронавирусом 114 человек.

Коронавирусом по миру заразились более 188 тысяч заболевших

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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