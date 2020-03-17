Онищенко прокомментировал информацию о "бессимптомном" COVID-19 у детей

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Ученые детского Медицинского центра в Гуанчжоу заявили, то дети могут быть бессимптомными или минимально симптоматичными переносчиками коронавируса. По словам бывшего главного государственного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, доверять результатам исследования можно. Об этом сообщает ИА "НСН".

Специалист объяснил, что информация изначально была опубликована в Nature Medicine, серьезном издании.

"Объективные данные, которые получены по репрезентативной популяции заболевших: порядка 7-8 процента заболеваний протекают в тяжелой форме, и в основном они локализуются в возрастной когорте 70 лет и выше. Все остальные случаи – более 90 процентов – это легкие и средней тяжести формы", – отметил Онищенко.

Он также обратил внимание на то, что в мире сообщается о малом количестве заболевших детей. При этом легкие и стертые формы заболевания могут сначала свидетельствовать только о носительстве коронавируса.

Ранее сообщалось, что специалисты из Гуанчжоу провели исследование на 745 детях в возрасте от 2 месяцев до 15 лет из семей, где ранее фиксировали заболевание COVID-19. Стало известно, что заразились только 10 человек – наблюдались малые симптомы и отсутствие осложнений в виде пневмонии.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире достигло более 167,5 тысячи человек. В РФ на данный момент коронавирусом заразились 93 человека.