Росстандарт рассчитывает на рост штрафов за недолив топлива в новом КоАП

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Росстандарт рассчитывает, что штрафы за недолив топлива увеличатся, заявил глава агентства Алексей Абрамов.

По его словам, в соответствии с новым КоАП они могут вырасти до 1% от выручки, но не менее 500 тысяч рублей. Если нарушение повторится, то наказание должно быть более жестким, подчеркнул Абрамов. Росстандарт предлагает дополнить Кодекс статьей, предполагающей оборотный штраф в 3% от выручки, но не менее 2 миллионов рублей, передает ТАСС.

Руководитель агентства объяснил снижение суммы штрафа в опубликованном ранее проекте нового КоАП технической ошибкой. В документе прописан штраф в 1% от выручки от продажи топлива за предшествующий календарный год или часть года, но не менее 50 тысяч рублей. Речь идет в том числе о нарушениях по точности измерения объемов, при продаже на заправках бензина, дизтоплива, сжиженных углеводородных газов и сжатого газа.

Наказание за недолив топлива в России могут ужесточить

В проекте нового КоАП от Минюста также предлагалось ужесточить наказание для недобросовестных водителей.

В изначально представленном варианте штраф за превышение скорости на 20–40 километров в час повышается с 500 рублей до 3 тысяч рублей. За превышение скорости на 40–60 километров в час хотят наказывать штрафом в размере 4 тысяч рублей вместо 1–1,5 тысячи. За повторное превышение – штраф до 10 тысяч рублей или лишение прав на год.

После Минюст решил пересмотреть размер штрафов. Замминистра Денис Новак подчеркнул, что главная цель нового КоАП не фискальная. Документ призван обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, обратил внимание он. По мнению Новака, резкий рост штрафов не соответствует запросам общества.