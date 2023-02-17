Ученые выяснили, что зимой людям требуется больше сна

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Исследования ученых показывают, что зимой людям необходимо больше сна. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на журнал Frontiers in Neuroscience.

Специалисты провели исследование сна пациентов, которые имеют проблемы с этим. Участников эксперимента расположили в специальные лаборатории, где они спали без будильника. По результатам исследования ученые сделали выводы, что зимой люди спят больше.

"Быстрый сон", который, как известно, напрямую связан с циркадными ритмами, на которые влияет изменение освещения, зимой длился на 30 минут дольше, чем летом", – отметили эксперты.

Эксперимент показал, что у городских жителей, имеющих проблемы со сном, фаза быстрого сна является более длительной в зимнее время года, чем в летнее. Ученые рассказали, что если результаты получится воспроизвести у людей со здоровым сном, то это окажется первым доказательством необходимости корректировки сонных привычек.

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