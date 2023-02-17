Россияне стали чаще искать мастеров бьюти-услуг

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В преддверии весны людям хочется изменить некоторые вещи во внешности и больше времени уделять себе. К началу февраля текущего года спрос на мастеров красоты в России увеличился на 73%. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на экспертов.

Так, аналитики отметили рост спроса на услуги визажистов на 86%. При этом средняя цена на услуги стилистов не изменилась с 2021 года. Она составляет тысячу рублей. Однако вечерний образ с использованием техники смоки айс или свадебный макияж будут стоить от 2 500 рублей.

На втором месте эксперты выделили парикмахеров. Спрос на их услуги вырос на 75%. Средняя цена также составляет тысячу рублей. По словам собеседников издания, за сложную стрижку длинных волос или окрашивание придется заплатить от 5 000 рублей.

На третьем месте располагаются мастера по маникюру и педикюру. Здесь спрос увеличился на 64%. За комбинированный маникюр с покрытием гель-лаком россияне отдают 750 рублей. Однако цена будет расти за наращивание акрилом, дизайн и втирку.

Эксперты резюмировали, что при выборе специалиста в сфере красоты следует смотреть на отзывы о его работе, опыт и квалификацию.

Ранее офтальмолог Елена Абоимов рассказала, что наращивать ресницы опасно при любых заболеваниях глаз, признаках их воспаления и смене гормонального фона. Процедура наращивания ресниц предполагает тесный контакт с глазами. Даже самое незначительное повреждение в этой области может вызвать раздражение, отметила она.



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