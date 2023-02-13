Офтальмолог рассказала, кому опасно наращивать ресницы

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Наращивать ресницы опасно при любых заболеваниях глаз, признаках их воспаления и смене гормонального фона. Об этом Москве 24 рассказала офтальмолог Елена Абоимова.

Процедура наращивания ресниц предполагает тесный контакт с глазами. Даже самое незначительное повреждение в этой области может вызвать раздражение, отметила она. Когда воспаление уже есть, существует риск усугубить ситуацию, предупредила Абоимова.





Елена Абоимова офтальмолог Если есть офтальмологические болезни, глаза часто слезятся и краснеют или чувствуется сухость и жжение, надо сначала лечиться. И уже только после терапии наводить красоту.

Особенно осторожными надо быть склонным к аллергии. Ингредиенты клеевого состава, с помощью которого крепят искусственные ресницы, часто вызывают негативную реакцию организма, сказала врач.

Вероятность аллергии или непредсказуемый результат процедуры возрастает и при изменении гормонального фона, предупредила офтальмолог. "Так что не стоит наращивать ресницы во время месячных. Это же касается беременности, кормления грудью и гормональной терапии", – отметила специалист.

Абоимова посоветовала в любом случае не наращивать ресницы накануне ответственных событий из-за возможных реакций. После процедуры необходимо строго соблюдать все рекомендации мастера. В частности, не посещать сауну или баню – это может спровоцировать сильное воспаление, подчеркнула офтальмолог.

Также надо внимательно выбирать профессионала, который во время процедуры не занесет инфекцию в глаза и не повредит их. "Если все же начнется воспаление, не стоит принимать антибиотики или мазать глаза тетрациклиновой мазью. Лучше всего обратиться к врачу, который назначит заживляющие гели или капли", – посоветовала Абоимова.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина рассказала, что защитить глаза от заболеваний и возрастных изменений помогут природные органические пигменты лютеин и зеаксантин. Больше всего их содержится в шпинате, кресс-салате, болгарском перце, базилике, петрушке, рукколе, зеленом горошке, фисташках, салате-латуке и тыкве.

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