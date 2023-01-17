Косметолог назвала ингредиенты для хорошего крема для рук

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Врач-косметолог и дерматовенеролог Галина Русакова объяснила, какие элементы обязательно должны входить в состав качественного крема для рук. Об этом она рассказала в беседе с "Газетой.ру".

"В зимний период особенно важно помнить про использование эмолентов – ингредиентов, обладающих смягчающим действием, устраняющих стянутость кожи и поддерживающих водно-жировой баланс кожи. К ним относятся глицерин, гиалуроновая кислота", – рассказала эксперт.

Дополнительно Русакова советует следить за наличием в составе липидовосполняющих компонентов. К ним относятся ланолины, глицериды, эфиры и вазелин. Кроме того, уместно наличие натуральных и минеральных масел.

Косметолог посоветовала наносить крем для рук за 20–30 минут до выхода на улицу. За счет этого срока смягчающие средства успеют впитаться в кожу и не усилят сухость.

Если крем не помогает, сухость можно попробовать устранить инъекционными и аппаратными методами. Для этого существуют такие процедуры, как мезотерапия, биоревитализация и микроигольчатый RF-лифтинг.

Ранее косметолог Елена Мокеева заявила, что неправильный уход может привести к сухости и шелушению кожи в зимний период. Специалист посоветовала отказаться от очищающих косметических средств и умывания горячей водой.



Эксперты рассказали, как выбрать крем для рук

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