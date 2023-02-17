Врач рассказала, чем опасны "капельницы красоты"

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IV-терапия (англ. – intravenous therapy), или так называемые "капельницы красоты и здоровья", могут привести к отекам, нарушениям функции почек и другим опасным последствиям. Об этом Москве 24 рассказала терапевт, кардиолог Ирина Ескова.

Она отметила, что в многочисленных клиниках превентивной медицины такие капельницы ставят без предварительных анализов – часто ограничиваются беседой с врачом. Но если обратить внимание на состав, становится понятно, что для их назначения должны быть веские основания, отметила Ескова.

Например, в основе капельницы "Детокс" (очищение организма) – стерофундин или реамберин. Это изотонические растворы электролитов (калия, магния, кальция), которые в традиционной медицине используются для коррекции потери внутриклеточной жидкости при интоксикациях и инфекциях, пояснила эксперт. Например, после диареи или рвоты.



Ирина Ескова терапевт, кардиолог Если изначально проблем с уровнем концентрации электролитов в крови нет, то после капельницы он может чрезмерно повыситься. А это чревато нарушением ритма сердца, функции почек и появлением отеков.

Основной ингредиент капельницы "Золушка" и многих других – глутатион, дезинтоксикационное средство при заболеваниях печени. В обычных случаях организм и сам синтезирует глутатион в нужных количествах, а через капельницы он плохо усваивается и вызывает симптомы нарушения пищеварения, предупредила терапевт.

"При этом обещания, что за пять капельниц с глутатионом уйдут все пятна и веснушки, – это просто блеф", – добавила она.

Что касается мультивитаминных капельниц, то их опасность – в возможности получить переизбыток определенных веществ. Например, вливание витаминов группы В без надобности может вызвать нарушение работы мозга, координации. А витамин С в большом количестве способен привести к образованию камней в почках, пояснила терапевт.



Ирина Ескова терапевт, кардиолог Некоторые "капельницы красоты" содержат хелатные соединения. Однако у такой терапии существует строгое показание – отравление солями тяжелых металлов. Если его нет, то высок риск серьезных побочных эффектов, таких как рвота, судороги, боли в мышцах, гипогликемия.

Встречаются в такой терапии и препараты железа. Хотя капельно их назначают только при тяжелой форме анемии, подтвержденной лабораторно, и под наблюдением врача, добавила терапевт.

"При нетяжелой железодефицитной анемии логичнее использовать таблетированные препараты, причем длительно. Если же у человека нормальные показатели обмена железа, после капельниц у него может развиться гемосидероз – ситуация, когда избыточное железо накапливается во внутренних органах и разрушает их", – предупредила эксперт.

Кроме того, не стоит забывать, что отдельные компоненты капельниц могут провоцировать аллергические реакции. А избыточная нагрузка лекарственными препаратами и жидкостью плохо сказывается на состоянии людей с хроническими заболеваниями почек и печени, отметила Ескова.

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