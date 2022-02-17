Непогода задержится в столице до утра 18 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сильный ветер, а также дождь и мокрый снег сохранятся в Москве до 10:00 пятницы. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
"По прогнозам синоптиков, до 10:00 18 февраля в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра – 15–20 метров в секунду", – говорится в публикации.
Горожан попросили избегать шатких конструкций и деревьев, не парковать под ними машины. Автомобилистов между тем призвали соблюдать дистанцию и не совершать резкие маневры.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие сутки в Москве выпадет до семи миллиметров осадков, что составляет 20% от месячной нормы. В пятницу воздух прогреется до +2...+5 градусов, что соответствует показателю 7 апреля.
Под влиянием осадков и высокой температуры сугробы в столице продолжат таять. К выходным высота снежного покрова с нынешних 34 сантиметров уменьшится до 28 сантиметров.
Кроме того, москвичи окажутся под влиянием "барической пилы": в ночь на пятницу атмосферное давление опустится до 723 миллиметров ртутного столба, после чего начнет быстро расти и к исходу дня составит 735 миллиметров ртутного столба.
В Москве в предстоящие сутки выпадет 20% месячной нормы осадков
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