"Омикрон" может жить неделю на синтетической одежде – иммунолог

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что "Омикрон" может оставаться на стразах и металлических элементах одежды до трех недель.
Ученые доказали, что быстрее всего коронавирус погибает на хлопковых вещах, отметил специалист.
"Целлюлоза, из которой состоит хлопковая ткань, вытягивает влагу из капель слюны и слизи, которые могут на нее попасть. В итоге они очень быстро высыхают. В обезвоженном состоянии коронавирус быстро погибает", – объяснил эксперт.
При определенных условиях хлопковые вещи могут справляться с инфекцией не хуже специального защитного костюма, рассказал врач. Чтобы обеззаразить их, достаточно оставить одежду на сутки в теплом сухом помещении, добавил он.
"По данным канадских исследователей, если надеть три слоя хлопковых вещей, их защитные свойства ничуть ни хуже защитного комбинезона. К примеру, футболку, рубашку и джемпер. Они способны защитить от попадания вируса на тело", – обратил внимание собеседник Москвы 24.
В отличие от хлопка, синтетическая одежда не способна оградить человека от инфекции, заметил специалист. Более того, на такой ткани коронавирус способен прожить довольно длительное время, предупредил он.
"Если человек побывал в наряде из синтетики на мероприятии в закрытом помещении, где все веселились, кричали и пели песни, будь то день в группе детского сада или вечеринка в ресторане, из-за чего воздух там насыщен вирусным аэрозолем, одежду надо тут же бросить в стирку. Даже при температуре воды 30–40 градусов с применением синтетических моющих средств коронавирус будет уничтожен на корню. Если просто оставить такую одежду в теплом сухом помещении, там инфекция погибнет через неделю", – сказал врач.
На вещах из кожи коронавирус способен прожить до трех дней, продолжает специалист. При этом дольше всего вирус может задерживаться на элементах одежды из металла, пластика и стекла, указывает эксперт.
"Если владелец вещи не боится испортить металлические, пластиковые и стеклянные элементы одежды, их можно протирать антисептиком. Если одежда дорогая и она не любит стирку, в контексте коронавируса я бы посоветовал в принципе не надевать ее во время пандемии, так как через нее возможно заразиться", – резюмировал врач.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно проводить дезинфекцию дома, чтобы снизить риск заразиться коронавирусом. К примеру, обработку дверных ручек нужно проводить до мытья рук. Кроме того, если в доме живет зараженный коронавирусом, необходимо протирать выключатели и ручки шкафов.
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