Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

12:56

Главная / Новости /

"Омикрон" может жить неделю на синтетической одежде – иммунолог

Прилип и живет. Сколько "Омикрон" может оставаться на одежде
обществоэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что "Омикрон" может оставаться на стразах и металлических элементах одежды до трех недель.

Ученые доказали, что быстрее всего коронавирус погибает на хлопковых вещах, отметил специалист.

"Целлюлоза, из которой состоит хлопковая ткань, вытягивает влагу из капель слюны и слизи, которые могут на нее попасть. В итоге они очень быстро высыхают. В обезвоженном состоянии коронавирус быстро погибает", – объяснил эксперт.

При определенных условиях хлопковые вещи могут справляться с инфекцией не хуже специального защитного костюма, рассказал врач. Чтобы обеззаразить их, достаточно оставить одежду на сутки в теплом сухом помещении, добавил он.

"По данным канадских исследователей, если надеть три слоя хлопковых вещей, их защитные свойства ничуть ни хуже защитного комбинезона. К примеру, футболку, рубашку и джемпер. Они способны защитить от попадания вируса на тело", – обратил внимание собеседник Москвы 24.

В отличие от хлопка, синтетическая одежда не способна оградить человека от инфекции, заметил специалист. Более того, на такой ткани коронавирус способен прожить довольно длительное время, предупредил он.

На синтетических волокнах вирус может сохраняться живым целую неделю. То есть это тот вирус, который способен заразить человека.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог

"Если человек побывал в наряде из синтетики на мероприятии в закрытом помещении, где все веселились, кричали и пели песни, будь то день в группе детского сада или вечеринка в ресторане, из-за чего воздух там насыщен вирусным аэрозолем, одежду надо тут же бросить в стирку. Даже при температуре воды 30–40 градусов с применением синтетических моющих средств коронавирус будет уничтожен на корню. Если просто оставить такую одежду в теплом сухом помещении, там инфекция погибнет через неделю", – сказал врач.

На вещах из кожи коронавирус способен прожить до трех дней, продолжает специалист. При этом дольше всего вирус может задерживаться на элементах одежды из металла, пластика и стекла, указывает эксперт.

На замках, стразах, бисере, кристаллах, которые можно увидеть на одежде, коронавирус может жить до трех недель.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог

"Если владелец вещи не боится испортить металлические, пластиковые и стеклянные элементы одежды, их можно протирать антисептиком. Если одежда дорогая и она не любит стирку, в контексте коронавируса я бы посоветовал в принципе не надевать ее во время пандемии, так как через нее возможно заразиться", – резюмировал врач.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно проводить дезинфекцию дома, чтобы снизить риск заразиться коронавирусом. К примеру, обработку дверных ручек нужно проводить до мытья рук. Кроме того, если в доме живет зараженный коронавирусом, необходимо протирать выключатели и ручки шкафов.

Читайте также

Камзин Никита

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать