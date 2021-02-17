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Общество

03:56

В ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса в мире

общество

Фото: EPA/TASS/GEORGI LICOVSKI

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за период с 8 по 15 февраля в мире снизилось на 16%. При этом количество летальных исходов уменьшилось на 10%, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Число сообщений о новых случаях заражения продолжает снижаться", – сообщается на сайте организации.

Всего за прошедшую неделю было выявлено 2 726 974 случаев COVID-19 и 81 340 летальных исходов. Наиболее заметный спад количества заражений фиксируется в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе – по 20%. В Европе снижение числа случаев коронавируса составило 18%, а в Северной и Южной Америке – 16%.

Снижение числа летальных случаев в Африке составило 21%, а в Северной Америке – 19%. В Европе смертность от инфекции уменьшилась на 13%.

В ВОЗ отметили, что значительное снижение числа летальных случаев происходит также в Юго-Восточной Азии (на 9%) и Восточном Средиземноморье (на 9%).

Ранее в ВОЗ назвали условие третьей волны коронавируса. В организации выразили мнение, что новая волна пандемии произойдет в случае, если люди не будут соблюдать меры предосторожности.

За последние сутки в России выявили 13 233 новых случая коронавируса. При этом в Москве зафиксировали 1 409 случаев COVID-19.

В Москве за сутки выявили 1 409 заразившихся коронавирусом

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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