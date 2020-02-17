Жители Терехова оставили домашних животных в опустевших домах

Деревню Терехово, которая находилась в черте Москвы, на северо-западе города, покинули местные жители. Здешние дома снесли, люди переехали, однако не забрали с собой домашних животных. В опустевшей деревне теперь бродят беспризорные питомцы, сообщает телеканал Москва 24.

Кошек и собак сложно заметить в дневное время, потому что в деревне продолжает работать строительная техника. Звери преимущественно прячутся в завалах строительного мусора и ненужных вещей. Волонтерам приходится перебирать кучи в поисках питомцев, чтобы покормить или отловить для переправки в приют.

Впервые о брошенных животных заговорили еще в январе. Тогда же обсуждалось, что в Терехово приезжают живодеры и отстреливают зверей. После этого к проблеме подключились зооволонтеры, которые за две недели вывезли из деревни 16 кошек и 4 собаки.

"Нашли двух котиков черных и кошку одну, они были в ужасном состоянии, глаза текут… У котика рана на лбу, порвано ухо. У кошки, вот выяснилось, хроническая почечная недостаточность – в общем ей нужна пожизненная терапия. И это только в одном месте", – рассказала зоозащитница Елена Щеглова.

По словам волонтера, есть еще несколько точек, где прячутся группы животных. Она также подчеркнула, что из 16 найденных кошек 15 так или иначе больны, а из 4 собак с заболеваниями борются 3.

Местные жители рассказали, что домашним питомцам приходится противостоять не только голоду и холоду, но и диким животным, в том числе бродячим псам. Тех, кого все-таки удалось отловить, переправили на лечение в ветеринарные клиники.

"В карантине у нас находится трое животных, они стабильны, получают антибиотики. У нас комплексные профилактические мероприятия проходят, обработки от блох, глистов, и, соответственно, дальше уже будем думать о переводе их в адопшен [пристраивание]", – рассказал главный врач ветеринарной клиники Дмитрий Руклецов.

Некоторых животных действительно уже можно забрать в добрые руки или выступить куратором на время лечения. Пока они находятся в разных ветучреждениях по Москве под присмотром врачей.

Осенью 2019 года подмосковный Союз дачников выступил с предложением штрафовать владельцев брошенных на дачах животных. По некоторым данным, в столичном регионе без присмотра проживает порядка 100 тысяч бездомных животных.

