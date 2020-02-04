Стало известно, сколько москвичи тратят на домашних питомцев

Москвичи тратят по 20-60 тыс рублей на домашних питомцев

Некоторые москвичи тратят по 20-60 тысяч в месяц на домашних питомцев. На практике объем затрат на питомца зависит только от силы любви владельца.

В среднем, на собаку у рядового владельца уходит до 20 тысяч рублей. Содержать обычную кошку в 2 раза дешевле. А рыбок – раз в шесть. На птичку в месяц уйдет около трехсот рублей. Впрочем, при желании сегодня и на крысах можно разориться. Различных лакомств для них в магазинах все больше.

В целом же, тратить на домашних животных москвичи стали больше, говорят эксперты. Цены на услуги за год выросли на 5-10 процентов. Но главное, что вариантов порадовать питомцев новой игрушкой или лакомством теперь можно чаще.

Ранее сообщалось, что подорожание сухого корма для котов и собак в прошлом году связано с переходом домашних животных на более сбалансированный рацион питания. По словам специалистов, россияне стали чаще покупать более дорогие корма вместо бюджетных.

Как отмечалось, на подорожание кормов влияет ряд факторов. При этом россияне стали больше покупать и тратить на рацион для питомцев. Как говорится в материале, это связано с тем, что люди начали более осознанно подходить к вопросу ухода за питомцами.