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Москва 24

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Общество

11:48

Москвичам старшего поколения расскажут о современных технологиях

общество технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Семинары "Цифровой город" для москвичей возраста 50 лет и старше пройдут в Московском городском университете управления правительства Москвы и в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Организатором выступит департамент информационных технологий столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что люди старшего поколения нередко испытывают затруднения и неуверенность при использовании цифровых технологий, а потому знают не обо всех их возможностях.

"На семинарах-практикумах жителям расскажут больше о том, как пользоваться порталом mos.ru, городским Wi-Fi, получать необходимые услуги, а также об основных принципах цифровой гигиены", – говорится в сообщении.

В частности, участников научат оплачивать услуги через интернет и дадут советы о том, как избежать мошенничества в Сети.

Цикл семинаров откроется 19 февраля. Для посещения занятий требуется предварительная регистрация.

Ранее центры "Мои документы" провели для москвичей мастер-классы и лекции. Жителям столицы рассказали о компьютерной грамотности и научили передавать показания приборов учета, записываться на прием к врачу и в ГИБДД через сайт mos.ru, а также познакомили их со всеми электронными услугами.

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