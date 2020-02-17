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Москва 24

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Общество

11:17

Главврач челябинской больницы устроил смотрины для сотрудниц

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава челябинской больницы организовал вечер знакомств для своих сотрудниц. Об этом сообщает "Мир 24".

Руководитель медицинского учреждения посчитал, что семейные люди работают эффективнее и разослал мужчинам от 20 до 32 лет приглашения на интеллектуальные смотрины. Откликнулись сотрудники челябинских электросетей.

По словам участковой медсестры Кристины Семенчиной, она периодически знакомится с мужчинами, но серьезных отношений пока не было.

"Общение в интернете происходит, или через знакомых знакомимся. Но еще, к сожалению, не нашла того человека, с которым могла бы завести отношения. Постоянно здесь, до вечера, на личную жизнь не остается времени", – рассказала медработник.

По отзывам участников, вечер прошел в дружелюбной и комфортной атмосфере. Тем не менее, не все полностью оценили инициативу главврача больницы.

"Это очень рискованный проект, потому что как только сотрудницы выйдут замуж, то, скорее всего, уйдут в декрет. Но, тем не менее, мне кажется, что идея отличная, в том числе это интересно с точки зрения перспективы", – заявила маркетолог ДКГП № 8 Светлана Булатова.

Ранее сообщалось, что в Москве появились съемные квартиры для создания семьи. Их сдают по одной комнате людям, которые желают найти пару, но по тем или иным причинам пока не смогли это сделать.

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