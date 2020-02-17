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Общество

08:19

Стартовал прием работ на конкурс лучших советов по подготовке к ЕГЭ

общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Московском центре качества образования открыли прием работ на конкурс лучших советов по подготовке к Единому государственному экзамену "ЕГЭ на 100". Он проходит в столице уже в пятый раз, в прошлом году в нем приняло участие более 2 тысяч человек, передает портал мэра и правительства Москвы.

"В этом году мы рассчитываем получить еще больше практических советов по подготовке к экзамену. Для этого мы впервые выделили номинацию для команд учителей. От них мы ждем трансляции наработок по подготовке к экзаменам педагогическому сообществу и общественности, а от ребят – лайфхаков, как достичь высоких результатов на экзамене", – сообщил член жюри конкурса Богдан Легостаев.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо написать эссе, заснять свой совет на видео либо сделать презентацию. Заявки принимаются до 17 мая включительно.

Отмечается, что все работы можно будет изучить на сайте конкурса, в соцсетях, а также на портале Московского центра качества образования. Авторов лучших советов ждут ценные призы и церемония награждения.

Ранее Рособрнадзор продлил срок подачи заявления на ГИА. Согласно новому положению, записаться на экзамены можно вплоть до 2 марта. Изменение привычных правил связано с тем, что 1 марта (дедлайн в прошлые годы) выпадает на выходной день.

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