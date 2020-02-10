Эксперт рассказал, можно ли будет подделать QR-коды на школьных аттестатах

11:48
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Эксперт по кибербезопасности Александр Власов
рассказал, можно ли будет подделать QR-коды, которые планируют печатать на школьных аттестатах.
По его словам, QR-код может наноситься на аттестаты в качестве дополнительной защиты, но на практике подделать можно практически все.
"Лучше, чтобы это хранилось в виде цифровых документов, подписанных электронно-цифровой подписью в удостоверяющем центре, если мы хотим перейти на электронный реестр всех школьных документов", – пояснил Власов.
Он добавил, что QR-код обычно генерируется на открытых ресурсах, откуда информацию могут украсть. "Что бы мы ни говорили, но мы не можем контролировать тех, кто генерирует эти QR-коды. А чтобы создать любой QR-код, достаточно зайти на любой сайт по его созданию, достаточно пары минут", – добавил собеседник Москвы 24.
Ранее Минпросвещения предложило маркировать школьные аттестаты специальным QR-кодом, который необходим, чтобы защитить документы об образовании от подделок. В код планируют зашифровывать информацию как о самом школьнике, так и о его учебном заведении. Кроме того, по QR-коду можно будет перейти на сайт Федерального реестра сведений о документах об образовании.
Специальный знак предлагают размещать на оборотной стороне титульного листа аттестата. Если новый стандарт утвердят, то обновленные свидетельства об образовании будут выдавать с 2021 года. Сейчас QR-коды уже наносят на дипломы кандидатов и докторов наук.
А в 2021 году аттестаты о среднем образовании могут перевести в цифровой формат. Таким образом, главным показателем получения образования останется реестровая запись о выдаче аттестата. При этом можно будет свободно получить бумажную версию документа. Аналогичную схему могут применить к сертификатам о результатах единого государственного экзамена (ЕГЭ). Также могут начать оцифровывать дипломы вузов, благодаря чему будет практически исключена возможность подделки документов о получении высшего образования.
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