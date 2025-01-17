Семью Ходорковского хотят выписать из квартиры в Москве

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Жену Михаила Ходорковского (признан иноагентом в РФ) Инну и троих их детей – Анастасию, Илью и Глеба – могут выписать из московской квартиры. Соответствующее исковое заявление поступило в Бутырский суд Москвы, передает ТАСС.

Заявление поступило от гражданки Левиной И. О., которая является собственницей имущества, где зарегистрирована семья.

Левина просит суд признать Ходорковских утратившими право пользования жилым помещением, а также снять их с регистрационного учета, поскольку они в этой квартире не проживают, личных вещей не имеют и расходов по оплате коммунальных услуг не несут. Таким образом истец полагает, что ответчики утратили право пользования жилым помещением.

Ранее активисты, представляющие движение "Ветераны России", попросили Генпрокуратуру изъять в пользу государства у бывшего премьер-министра Михаила Касьянова (признан иноагентом в РФ) квартиру. Недвижимость на Рочдельской улице площадью 427 квадратных метров бывший премьер-министр получил в качестве служебного жилья в начале 2000-х.