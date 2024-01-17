Более половины россиян хотели бы стать профессиональными музыкантами – исследование

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более половины россиян хотели бы стать профессиональными музыкантами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Группой Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) и исследовательским центром "Зарплата.ру", которые есть в распоряжении у Москвы 24.





из текста исследования Больше половины россиян (55%) признались, что хотели бы стать профессиональными музыкантами, а каждый второй (49%) из них хочет таким образом исполнить мечту детства.

При этом 77% опрошенных считают, что в перспективе 3–5 лет профессия музыканта сохранится, а сами исполнители будут популярны всегда. Треть респондентов (30%) предполагают, что ежемесячный доход профессиональных артистов составляет от 70 до 120 тысяч рублей. Еще 26% ориентируются на сумму выше 150 000 рублей.

Почти половина опрошенных (45%) считают, что отказаться от имеющейся работы и целиком посвятить себя творчеству можно в случае, если доход от него превзойдет основной. Еще 42% полагают, что сильной мотивацией для этого станет появление собственной группы и большой слушательской аудитории. Каждый третий (34%) уверен, что люди рискуют ради быстрого заработка и возможности получить популярность.





из текста исследования Большинство россиян (67%) верят, что на ежемесячный гонорар артиста сильно влияет выбор музыкального инструмента, а 35% предполагают, что с его помощью можно подчеркнуть свой профессионализм.

Ранее опрос показал, кем в детстве хотели стать столичные жители. Большинство горожан мечтали о профессии врача (18%). В свою очередь, 12% надеялись, что в будущем превратятся в путешественников. Каждый десятый москвич (10%) грезил о карьере космонавта. Такое же количество респондентов мечтали связать свой профессиональный путь с актерским мастерством.

