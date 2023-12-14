Российские музыканты вернулись в хит-парады постсоветских стран

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В постсоветских странах зафиксировали рост популярности к музыкантам из России. Практически во всех бывших республиках СССР они удерживают больше половины позиций в топ-10 самых популярных композиций, сообщает РБК.

В частности, анализ хит-парадов Apple Music показал, что сразу девять из десяти наиболее прослушиваемых песен принадлежат российским музыкантам в РФ и Белоруссии, восемь – в Молдавии, по семь – в Армении и Таджикистане. В Литве в топ-10 вошли только две композиции, на Украине – три, в Казахстане – пять.

Среди самых популярных оказалась песня "Пыяла" дуэта "АИГЕЛ", которая используется в качестве саундтрека к сериалу "Слово пацана". Интерес аудитории также прикован к группе "Моя Мишель" и певице Anna Asti.

Более того, трендом в зарубежном информационном пространстве осенью стала песня Кати Лель "Мой мармеладный". Ее активно распространяли в соцсети TikTok.

Между тем сама исполнительница ранее заявила, что попадание ее песни "Мой мармеладный" в топ-50 вирусных трендов на музыкальном стриминговом сервисе Spotify является общей российской победой. Она вышла в 2004 году и сразу стала хитом.

