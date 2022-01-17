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Общество

20:50

В ООН призвали мир готовиться к следующей пандемии

общество

Фото: AP Photo/Matt Dunham

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны готовиться к следующей эпидемии. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме.

"Мы должны готовиться к следующей пандемии, инвестируя в мониторинг, раннее выявление и планы по быстрому реагированию в каждой стране, а также укрепляя авторитет Всемирной организации здравоохранения", – отметил генсек, слова которого приводит РИА Новости.

Кроме того, Гутерреш также призвал бороться с сегодняшней пандемией в равных условиях.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что 2022 год может поставить точку в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что сейчас главное – применить эффективные средства и устранить неравенство в распределении вакцин.

В свою очередь, вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов отмечал, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии COVID-19 за все время ее существования из-за распространения штамма "Омикрон". По словам специалиста, у нового штамма инкубационный период гораздо меньше, чем у "Дельты". Также "Омикрон" быстрее распространяется.

Первые случаи заражения "Омикроном" выявлены в ряде регионов РФ

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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