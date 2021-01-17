Вакцина от COVID-19 центра Чумакова поступит в гражданский оборот в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вакцина против коронавируса, разработанная центром имени М. П. Чумакова, может поступить в гражданский оборот в марте 2021 года. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал директор центра по развитию Константин Чернов.

Он отметил, что препарат может предоставлять наиболее комплексную защиту.

"В вирусе сейчас обнаружено уже более 50 вообще белков различных. Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита будет более комплексная", – отметил Чернов.

Уточняется, что в настоящее время завершается вторая стадия клинических испытаний препарата. Вакцину проверяют на добровольцах.

Ранее стало известно, что для производства собственной вакцины от коронавируса с февраля 2021 года центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова подготовил производственную площадку.

Также сообщалось, что клинические испытания вакцины против COVID-19, которая была создана центром имени М. П. Чумакова РАН, идут хорошо. По словам директора учреждения, у участников данного исследования не обнаружили нежелательных явлений. К клиническим исследованиям вакцины приступили 6 октября. Они проходят в Новосибирске.

