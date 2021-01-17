До 20 градусов мороза ожидается в столичном регионе 17 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном регионе в воскресенье, 17 января, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в Москве составит от 20 до 18 градусов мороза, по области – от минус 20 до минус 15 градусов. Существенных осадков в регионе при этом ждать не стоит, поскольку он попал в тыловую часть циклона.

"Ветер северо-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов", – сказано в сообщении.

Также специалисты отметили, что температура воздуха в регионе ниже климатической нормы на 10 градусов. При этом кислородный режим наблюдается благоприятный.

Ранее "желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы. Действие предупреждения будет длиться до 9:00 18 января.

