Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:28

До 20 градусов мороза ожидается в столичном регионе 17 января

общество погода город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном регионе в воскресенье, 17 января, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в Москве составит от 20 до 18 градусов мороза, по области – от минус 20 до минус 15 градусов. Существенных осадков в регионе при этом ждать не стоит, поскольку он попал в тыловую часть циклона.

"Ветер северо-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов", – сказано в сообщении.

Также специалисты отметили, что температура воздуха в регионе ниже климатической нормы на 10 градусов. При этом кислородный режим наблюдается благоприятный.

Ранее "желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы. Действие предупреждения будет длиться до 9:00 18 января.

Москвичам рассказали, когда улучшатся погодные условия

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать