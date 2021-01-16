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Москва 24

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Общество

14:57

Ближайшие три дня станут самыми холодными в центре Европейской России

общество погода

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В центральной части Европейской России в ближайшие три дня будет наблюдаться аномально холодная погода. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В субботу синоптическая ситуация, напоминающая четверг, когда воздушные массы с севера приносят по-настоящему холодную погоду", – приводит РИА Новости слова синоптика.

Он добавил, что также в субботу ожидается снег. При этом он подчеркнул, что уже во вторник появится солнце, и будет безветренно. "Я бы сказал, что типа такой алтайской погоды, когда антициклон, то есть солнце светит и морозная погода", – заключил Вильфанд.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что в конце следующей недели в столичном регионе ожидается потепление. В пятницу температура воздуха ночью и днем будет от минус 3 до минус 8 градусов. Также возможны небольшие осадки в виде снега.

Москвичей предупреждают о морозной погоде

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