Москвичи избавляются от подарков после новогодних праздников

С какими подарками расстаются москвичи после новогодних праздников

После новогодних праздников объявлений на сайтах продаж стало значительно больше. Чаще всего москвичи продают телефоны, планшеты, игры, наушники и билеты на спектакли. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Как рассказал PR-директор сервиса объявлений Тимофей Соболевский, каждый второй человек сталкивался с ситуацией, когда его огорчал полученный подарок. При этом каждый десятый этот подарок затем перепродавал.

"Вот эту шубу принесли буквально несколько дней назад. Женщине подарили заграничную шубу. Дочка на Новый год решила маме сделать подарок. А она говорит, что ей не к лицу", – отметила владелец комиссионного магазина Ирина Гапонова.

Процесс продажи занимает много сил, поэтому многие люди обращаются в комиссионные магазины. Однако в таких точках вещи дешевеют почти на треть, а их владелец получает на руки только половину от реальной стоимости.

В некоторых случаях ненужный подарок выгоднее обменять. "Либо набрать аналогичные вещи: взять блендер, миксер и комбайн подешевле. Либо выбрать совсем другую технику", – объясняет управляющий магазином бытовой техники Даниил Фоминых.

Ранее сообщалось, что каждый десятый россиянин что-нибудь сломал или потерял во время новогодних праздников. Чаще всего опрошенные граждане теряли смартфоны, зарядные устройства и деньги. Некоторые респонденты признались, что за время праздников потеряли достоинство, друзей и любовь.

