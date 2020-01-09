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Общество

12:06

Названы самые распространенные новогодние обещания россиян

общество праздники

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

ВЦИОМ рассказал, какие новогодние обещания дают себе россияне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса.

Оказалось, что обещания что-либо сделать в новом году дает себе треть жителей нашей страны.

Наиболее часто планируют выполнить данные самим себе обещания после праздников респонденты возраста 25–34 лет, а также жители городов, население которых составляет 500–950 тысяч человек.

Воздерживаются от обещаний чаще люди старше 60 лет. Также ничего не планируют преимущественно те, кто проживает в небольших городах и селах.

Так, популярной клятвой является следующая: больше времени уделять семье. Вторую и третью строчку рейтинга заняли обещания задуматься о здоровье и больше зарабатывать соответственно. Также в числе новогодних обещаний россиян выделяют занятия спортом, смену работы, избавление от курения и планы на лучшую жизнь.

Удается реализовать задуманное 69% опрошенных. У 24% россиян воплотить в жизнь планы так и не получается.

Ранее россияне назвали источники своего новогоднего настроения. В их числе оказались елки, гирлянды, а также украшения в доме и на витринах.

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