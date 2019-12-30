Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

30 декабря, 16:26

Главная / Истории /

Единственное правило, которое исполнит желание в Новый год

Будет исполнено: как загадать желание в Новый год, чтобы оно точно исполнилось
общество

Почему одна мечта сбывается, а другая нет, точно не скажет никто. Зато научить "правильно мечтать" предлагают сотни гуру соцсетей. Подчиняется ли желание этим правилам? И да и нет. Есть то главное и единственное, от чего исполнение желания действительно зависит. Что это – расскажет Москва 24.

Никакой магии

Фото: depositphotos/pressmaster

Новогодней атмосфере волшебства сдаются даже взрослые, которые привыкли во всем рассчитывать на себя. В первые секунды Нового года как никогда верится в чудо, и даже скептики загадывают желания. Магия – дело тонкое: никто точно не знает, почему одни мечты сбываются, а другие – нет, тем не менее техник, марафонов, тренингов, книг и статей, где учат правильно загадывать желания, тысячи. Но все эти "правила" не будут работать без главного – проверки на истинность.

Именно истинность лежит в основе желания, которое имеет шанс исполниться. Понять, действительно ли вы хотите новый автомобиль или работу, не так просто, но результат обрадует. "Исполняются те желания, о которых человек искренне мечтает. Это значит, что если девушка под бой курантов загадывает себе "похудеть", но год от года этого не происходит, значит, она на самом деле не хочет похудеть, – рассказала Москве 24 психоаналитик Ольга Кузнецова. – Я желаю всем понять свои истинные потребности, а не загадывать то, что считается принятым, то, что загадывают друзья. Такие желания не исполнятся".

Если желание на самом деле не ваше, если внутренней потребности в новой работе, автомобиле, путешествиях или даже любви нет, то можно сколько угодно следовать "техникам загадывания желания" – результата не будет. Как понять, что это действительно ваше желание? Лакмусовая бумажка – горящие глаза и пробудившаяся энергия в момент, когда вы думаете о желаемом. Мечта не формулируется впопыхах. Если вы привыкли писать желание под бой курантов, нужно заранее его осознать и сформулировать.

Дело техники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперт отметила, что свои потребности и желания нужно периодически пересматривать на истинность: человек меняется, меняются и мечты, это нормально. За два дня сложно осознать что-то глобальное, но вполне вероятно, что у каждого есть хотя бы направление мечты, какая-то сфера жизни, в которой непременно хочется чуда. Тогда стоит найти в оставшиеся дни время для себя и честно поинтересоваться у себя самого, чего вам хочется. Лучше это сделать в тишине с выключенным телефоном, там, где вас никто не побеспокоит.

Если произойдет это главное осознание, остальное не так важно. "Техника загадывания может быть любой: если желание идет изнутри, то не так важно, как вы его сформулируете и каким способом пользуетесь, – добавила Кузнецова. – Но если вы верите, что нельзя использовать частицу "не", или верите, что желания нужно загадывать в прошедшем времени (будто они уже сбылись), то придерживайтесь этих правил. Потому что сбывается то, во что человек горячо и по-настоящему верит". Эксперт добавила, что всевозможные правила не гарантируют исполнения желания, но для кого-то могут являться подспорьем, потому что подкрепляют веру.

Во всем мире существуют новогодние традиции загадывания желаний. В Германии, чтобы желание сбылось, загадав его, нужно прыгнуть либо со стула, либо с лестницы. В Испании во время боя часов необходимо успеть съесть 12 виноградин. А итальянцы, видимо, решили так: чтобы мечты сбылись, нужно чем-то пожертвовать. И без сожалений выкидывают старые вещи из окна.

Читайте также

Рукавичникова Екатерина

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать