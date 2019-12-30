Единственное правило, которое исполнит желание в Новый год

Почему одна мечта сбывается, а другая нет, точно не скажет никто. Зато научить "правильно мечтать" предлагают сотни гуру соцсетей. Подчиняется ли желание этим правилам? И да и нет. Есть то главное и единственное, от чего исполнение желания действительно зависит. Что это – расскажет Москва 24.

Никакой магии

Новогодней атмосфере волшебства сдаются даже взрослые, которые привыкли во всем рассчитывать на себя. В первые секунды Нового года как никогда верится в чудо, и даже скептики загадывают желания. Магия – дело тонкое: никто точно не знает, почему одни мечты сбываются, а другие – нет, тем не менее техник, марафонов, тренингов, книг и статей, где учат правильно загадывать желания, тысячи. Но все эти "правила" не будут работать без главного – проверки на истинность.

Именно истинность лежит в основе желания, которое имеет шанс исполниться. Понять, действительно ли вы хотите новый автомобиль или работу, не так просто, но результат обрадует. "Исполняются те желания, о которых человек искренне мечтает. Это значит, что если девушка под бой курантов загадывает себе "похудеть", но год от года этого не происходит, значит, она на самом деле не хочет похудеть, – рассказала Москве 24 психоаналитик Ольга Кузнецова. – Я желаю всем понять свои истинные потребности, а не загадывать то, что считается принятым, то, что загадывают друзья. Такие желания не исполнятся".

Если желание на самом деле не ваше, если внутренней потребности в новой работе, автомобиле, путешествиях или даже любви нет, то можно сколько угодно следовать "техникам загадывания желания" – результата не будет. Как понять, что это действительно ваше желание? Лакмусовая бумажка – горящие глаза и пробудившаяся энергия в момент, когда вы думаете о желаемом. Мечта не формулируется впопыхах. Если вы привыкли писать желание под бой курантов, нужно заранее его осознать и сформулировать.

Дело техники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперт отметила, что свои потребности и желания нужно периодически пересматривать на истинность: человек меняется, меняются и мечты, это нормально. За два дня сложно осознать что-то глобальное, но вполне вероятно, что у каждого есть хотя бы направление мечты, какая-то сфера жизни, в которой непременно хочется чуда. Тогда стоит найти в оставшиеся дни время для себя и честно поинтересоваться у себя самого, чего вам хочется. Лучше это сделать в тишине с выключенным телефоном, там, где вас никто не побеспокоит.

Если произойдет это главное осознание, остальное не так важно. "Техника загадывания может быть любой: если желание идет изнутри, то не так важно, как вы его сформулируете и каким способом пользуетесь, – добавила Кузнецова. – Но если вы верите, что нельзя использовать частицу "не", или верите, что желания нужно загадывать в прошедшем времени (будто они уже сбылись), то придерживайтесь этих правил. Потому что сбывается то, во что человек горячо и по-настоящему верит". Эксперт добавила, что всевозможные правила не гарантируют исполнения желания, но для кого-то могут являться подспорьем, потому что подкрепляют веру.

Во всем мире существуют новогодние традиции загадывания желаний. В Германии, чтобы желание сбылось, загадав его, нужно прыгнуть либо со стула, либо с лестницы. В Испании во время боя часов необходимо успеть съесть 12 виноградин. А итальянцы, видимо, решили так: чтобы мечты сбылись, нужно чем-то пожертвовать. И без сожалений выкидывают старые вещи из окна.