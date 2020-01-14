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Общество

07:37

Достоинство и смартфоны: что теряли россияне в новогодние праздники

общество

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Каждый десятый россиянин что-нибудь сломал или потерял во время новогодних праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса проекта Hi-Tech Mail.ru.

Чаще всего опрошенные граждане теряли смартфоны (16%), зарядные устройства (10%), деньги (10%), беспроводные наушники (9%), ноутбуки и планшеты (по 8%), а также проводные наушники (7%). Еще 11% респондентов признались, что за время праздников потеряли достоинство, по 8% – друзей и любовь.

По данным опроса, лидерами по числу поломок стали гаджеты. Достаточно часто в новогодние праздники ломались автомобили, телевизоры, бытовая техника и ноутбуки. Около 9% опрошенных заявили, что во время праздников "сломали" свои отношения.

Ранее выяснилось, что обещание уделять больше времени семье стало самым популярным среди россиян на Новый год. Вторую и третью строчку рейтинга заняли обещания задуматься о здоровье и больше зарабатывать соответственно.

Удается реализовать задуманное 69% опрошенных. У 24% россиян воплотить в жизнь планы так и не получается. Воздерживаются от обещаний чаще люди старше 60 лет.

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