Каток "Цветник" на ВДНХ будет бесплатным для студенток с именем Татьяна

Девушки с именем Татьяна по студенческому билету смогут посетить каток "Цветник" на ВДНХ бесплатно 25 января – в Татьянин день и День российского студенчества. Кроме того, на ВДНХ организуют много других праздничных акций по случаю этого дня.
"Девушки по имени Татьяна смогут со скидкой посетить каток "Цветник", а для Татьян-студенток он будет открыт бесплатно. Также скидки ждут Татьян и студентов на других площадках "Города зимы" и в экспозициях ВДНХ. Сюрпризы для посетителей приготовили выставка "Робостанция", центр океанографии "Москвариум", центр "Техноград" и исторический парк "Россия – моя история", – сообщила пресс-служба выставки.
25 января с 17:00 до 23:00 на катке "Цветник" цена билетов для всех Татьян составит 200 рублей, для Татьян-студенток – бесплатно. Также до конца зимы студенты российских вузов любых форм обучения и студенты-владельцы международных карт ISIC могут пройти на оба катка ВДНХ в будние дни по сниженной цене (100 рублей – первый сеанс, 200 рублей – второй).
Также весь день 25 января на интерактивной выставке "Робостанция" в павильоне "Народное образование" российские и иностранные студенты, а также все Татьяны смогут получить 30-процентную скидку при наличии студенческого билета с собой. Татьянам можно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность.
"Москвариум" тоже приготовил подарок всем студентам 25 января. Им будет предоставлена скидка 25 процентов на посещение экспозиции аквариума.
В Татьянин день для всех посетительниц с этим именем вход в Исторический музей на Красной площади будет бесплатным.
25 января отмечают День российского студенчества. В этот же день почитают мученицу Татьяну Римскую, покровительницу всех студентов. Именно 25 января в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского государственного университета имени Ломоносова.
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