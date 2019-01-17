Очередная оттепель ожидается в столичном регионе 18 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В пятницу, 18 января, в столице ожидается существенное потепление. Возможна вторая с начала года оттепель.

"Ночные температуры самые низкие до минус 5 градусов, а днем в Москве положительные значения до плюс 2 градусов по области до минус 3 до плюс 2 градусов", – цитирует Агентство "Москва" научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Прогнозируются порывы юго-западного ветра до 12 метров в секунду. Не исключены метели.

При этом в ночь на 19 января на крещенские праздники температура понизится до -6 градусов. После этого наступят морозы. Ночью 22 января температура может опуститься до -15 градусов. В течение недели столбики термометров по ночам будут опускаться до 17 градусов мороза.

В понедельник, 21 января, пройдет небольшой снег, ночью похолодает до -12... -7 градусов, днем будет -10... -5 градусов. 22 января местами пройдет небольшой снег, температура опустится еще ниже – до 17–12 градусов мороза ночью и до 14–9 – днем.



"Климат-контроль": в Москву возвращаются морозы

Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на 17 января в Москве.