Желтый уровень опасности продлили в столичном регионе на пятницу

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за ветра на пятницу, 18 января, сообщает Гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, скорость ветра в пятницу достигнет 15 метров в секунду. Днем облачно, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха в Москве составит от 0 до минус двух градусов, в Подмосковье – от минус трех до плюс двух градусов.
Ночью в столичном регионе будет облачно, пройдет снег. Ожидается гололедица, местами сильная. Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в cекунду, местами порывы достигнут 17 метров в cекунду. Температура воздуха в Москве составит минус 6–4 градуса, по области – минус 8–3 градуса.
Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности на 17 января из-за ветра, метели, снега и обледенения.
Во время крещенских купаний в ночь на 19 января москвичей ждет небольшое похолодание, местами возможен снег. Будет -4...-6 градусов, по области – -2...-7, слабый ветер, небольшой снег.
Утром 15 января было зафиксировано аномально низкое атмосферное давление за 12 лет – последний раз так низко показатели на барометрах падали в январе 2007 года.
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