Давление в Москве побило 12-летний рекорд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве утром 15 января зафиксировали аномально низкое атмосферное давление за последние 12 лет, однако такой показатель не стал абсолютным рекордом для этого дня. Последний раз так низко, как сегодня, показатели на барометрах падали в январе 2007 года.

"В утренние часы сегодняшнего дня в столице наблюдалось очень низкое атмосферное давление. В 8:00 на метеостанции ВДНХ барометры зафиксировали 727,1 миллиметра ртутного столба. Это на 19-20 единиц ниже положенного по норме", – сообщили в центре погоды "Фобос".

Синоптики отметили, что это далеко не рекорд. В этот же день 1948 года атмосферное давление составило 719 миллиметров ртутного столба.

Показания барометров начали расти. К вечеру 15 января они составят 732-733 миллиметра ртутного столба. В дальнейшем они также продолжат повышаться. Метеорологи предупредили метеозависимых людей, что расслабляться все-таки не стоит. В ночь с четверга на пятницу "очередной ненастный посланник Атлантики" понизит фон атмосферного давления. После этого оно опустится до 730-732 миллиметров. В воскресенье, 20 января, атмосферное давление вернется в норму.

Также синоптики сообщили, что 15 января в Москве будет пасмурная погода. Не исключены небольшие осадки, переходящие в мокрый снег. Дневная температура воздуха будет на уровне –4 градусов.