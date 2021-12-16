Визажист дала советы по новогоднему макияжу

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В новогоднем макияже стоит отказаться от блесток, рассказала "Газете.ру" ведущий визажист Estée Lauder Юлия Сероштан.

"В этом сезоне все блестки и глиттеры оставьте новогодним нарядам, на лице вашим украшением будет красиво очерченная форма глаз и губ и минимум цветовых акцентов в макияже", – отметила она.

Сероштан рекомендовала отказаться от сильного скульптурирования лица и плотных ресниц, все это сделает лицо усталым, а взгляд – тяжелым. Также, по ее словам, макияж испортят расплывшиеся стрелки и размазавшийся контур помады.

Ранее историк моды, ведущий "Модного приговора" Александр Васильев рассказал, как выбрать наряд на Новый год. Он посоветовал сходить к стилисту и парикмахеру, отметив, что сейчас в моде винтаж.

