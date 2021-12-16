Стала известна причина появления мигрени во взрослом возрасте

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Появление мигрени во взрослом возрасте может быть связано с количеством гормонов в утробе перед рождением. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета. Об этом сообщает "Газета.ру".
Исследование проводилось среди 51 872 близнецов, что позволило выяснить роль гормонов в появлении мигрени у мужчин и женщин. Так, женщины с братом-близнецом имеют более высокий риск развития головных болей, чем с сестрой-близнецом.
"Исходя из этого можно заключить, что именно пренатальные факторы, связанные с уровнем внутриутробных гормонов, могут способствовать появлению мигреней", – рассказал ученый Калифорнийского университета в Сан-Диего Морган Фицджеральд.
В то же время установить, в каком возрасте у людей начались первые приступы, в рамках проведенного исследования не удалось из-за недостатка данных. Ученые планируют продолжить работу и дополнить результаты.
Ранее американские ученые помогли мужчине справиться с мигренями при помощи растительной пищи. Их пациент – 60-летний мужчина – по несколько раз в месяц страдал от приступов головной боли на протяжении 12,5 года. Все это время он занимался йогой, принимал лекарства, прописанные ему врачами, и отказался от продуктов, провоцирующих мигрени.
Затем пациенту предложили изменить свой рацион: он должен был включить в диету зеленые листовые овощи и ограничить потребление мяса, масел, цельнозерновых и молочных продуктов, крахмалистых овощей. Вместе с этим он перестал принимать лекарства, и уже через три месяца его состояние нормализовалось, мигрени больше не повторялись.
"Доктор 24": мигрень
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