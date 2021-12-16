Москвичей предупредили о гололедице 16 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Оттепель в Москве продержится до середины предстоящей ночи, а дождь перейдет в мокрый снег, что спровоцирует гололедицу. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате вся снежно-водяная каша замерзнет и превратится в гололедицу, толщина которой к исходу пятницы может составить 4–9 миллиметров. На дорогах и тротуарах станет скользко. Вдобавок корку льда, маскируя, присыплет небольшим снегом", – сказал Тишковец.
Синоптик призвал автомобилистов быть внимательнее при движении по эстакадам, мостам, перед светофорами, у остановок общественного транспорта, перед поворотами, спусками и лежачими полицейскими. Именно там чаще всего возникает гололедица, увеличивая риск ДТП.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что "ныряющий" циклон принесет в Европейскую Россию 20-градусные морозы.
На следующей неделе в Москве ожидается похолодание до -31 градуса. Температура резко упадет во вторник, 21 декабря: столбики термометров опустятся до -21 градуса днем после -2 градусов в понедельник. А уже в среду термометры покажут до -30 градусов.
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