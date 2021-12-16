Аномальные морозы придут в Центральную Россию на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 21 по 25 декабря в Центральном федеральном округе прогнозируются аномальные холода. Столбики термометров могут опуститься до -35 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Среднесуточная температура будет на 7–12 градусов ниже нормы. В ночные часы температура будет опускаться до 21–26 градусов мороза. Наибольшее похолодание ожидается в северной части округа. Там, согласно прогнозам синоптиков, будет от -30 до -35 градусов.

В столичном регионе в эти дни температура воздуха может приблизиться к -25 градусам.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что "ныряющий" циклон принесет в европейскую часть России 20-градусные морозы. В ночные часы 21 декабря температура опустится до -16...-21 градуса, а днем установится в пределах -12...-17 градусов.