Диетолог предложила москвичам встретить Новый год вместе с Дальним Востоком

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Москвичи могли бы отпраздновать Новый год днем, чтобы избежать вредных ночных застолий. С таким предложением выступила профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева в ходе пресс-конференции "Новый год 2022. Как правильно собрать праздничный стол?".
"Что нам мешает встретить Новый год вместе с Камчаткой или Владивостоком? <...> В 15:00 все сели и встретили Новый год", – приводит ее слова Агентство "Москва".
Королева подчеркнула, что днем лучше всего происходит процесс обмена веществ, лучше работает желудочно-кишечный тракт. Именно поэтому плотный прием пищи должен приходиться на это время.
"Если все случается ночью, особенно после голодной паузы, то могут быть нюансы по состоянию здоровья", – предостерегла диетолог.
Она посоветовала 31 декабря питаться как обычно: четыре-пять раз в день, чтобы к полуночи не быть голодным. Также важно обратить внимание на то, какие блюда будут поданы к праздничному столу, заключила диетолог.
Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, как похудеть к новогодним праздникам на 2–3 килограмма. По его словам, не следует изнурять организм строгими диетами, а достаточно просто не есть сладкое, мясо заменить рыбой, регулярно заниматься физической активностью и соблюдать режим сна.
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