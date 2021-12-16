Экономист оценил идею дать трудовой статус неработающим многодетным родителям в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Наделение трудовым статусом многодетных родителей, занимающихся домашним хозяйством, является общемировым трендом. Об этом в беседе с RT заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

"Это в рамках адресной помощи семьям с детьми, то есть очевидный экономический социальный тренд, чтобы защиту и материальную, и финансовую получали именно семьи с детьми", – сказал Остапкович.

По его словам, семьи с детьми – самая уязвимая социальная группа. Остапкович подчеркнул, что если подобная инициатива будет реализована, то как минимум один родитель будет иметь четкий статус и возможность претендовать на материальную поддержку.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил наделять одного из многодетных родителей, занятого домашним хозяйством, засчитываемым в стаж трудовым статусом. По его словам, домашние дела и воспитание детей сопоставимы с полноценной работой, однако занимающиеся этим взрослые не имеют тех социальных гарантий, что и трудоустроенные граждане, например права на пенсионные отчисления.